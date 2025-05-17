Площадь лесных пожаров в Бурятии сократилась

13 мая в связи с лесными пожарами в Республике Бурятия объявили режим чрезвычайной ситуации. В агентстве лесного хозяйства региона подчеркнули, что с начала пожароопасного сезона было зарегистрировано 174 лесных пожара. Свыше 90 процентов всех возгораний возникли по причине неосторожного обращения с огнем.