Площадь лесных пожаров в Бурятии сократилась

В Бурятии специалистам удалось локализовать часть лесных пожаров, благодаря чему общая площадь возгораний за сутки снизилась с 25 до 24 тысяч гектаров. Об этом в субботу, 17 мая, сообщило республиканское агентство лесного хозяйства (РАЛХ).
Утром 17 мая в Баунтовском эвенкийском и Еравнинском районах зафиксировано 13 лесных пожаров. В борьбе с ними участвуют 337 человек и 57 единиц техники. Населенные пункты в безопасности, горят в основном сухая трава и кустарники. В Бурятии продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации (ЧС), передает ТАСС.
13 мая в связи с лесными пожарами в Республике Бурятия объявили режим чрезвычайной ситуации. В агентстве лесного хозяйства региона подчеркнули, что с начала пожароопасного сезона было зарегистрировано 174 лесных пожара. Свыше 90 процентов всех возгораний возникли по причине неосторожного обращения с огнем.