«Значимое решение для обеих сторон»: политолог оценил договоренности России и Украины на переговорах

«Стамбульские переговоры — это, конечно, не прорыв, но и безуспешным их назвать нельзя: договоренность о крупнейшем за время СВО обмене пленными — значимое решение для обеих сторон. Это все-таки человеческие жизни», — пояснил политолог в беседе с корреспондентом агентства. По словам эксперта, несмотря на отсутствие масштабных политических результатов, сам факт согласования гуманитарных вопросов свидетельствует о возможности диалога и определенной степени компромисса между сторонами конфликта. Полный текст интервью — на сайте URA.RU.