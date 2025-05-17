«Значимое решение для обеих сторон»: политолог оценил договоренности России и Украины на переговорах

Анонсированный масштабный плен военнопленными между РФ и Украиной — значимое достижение переговоров в Стамбуле, уточнил политолог.
Переговоры в Стамбуле между Россией и Украиной не прошли бесследно — одним из значимых итогов стала договоренность между сторонами конфликта о крупнейшем обменом военнопленными за все время СВО. Об этом рассказал в беседе с URA.RU старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин.
«Стамбульские переговоры — это, конечно, не прорыв, но и безуспешным их назвать нельзя: договоренность о крупнейшем за время СВО обмене пленными — значимое решение для обеих сторон. Это все-таки человеческие жизни», — пояснил политолог в беседе с корреспондентом агентства. По словам эксперта, несмотря на отсутствие масштабных политических результатов, сам факт согласования гуманитарных вопросов свидетельствует о возможности диалога и определенной степени компромисса между сторонами конфликта. Полный текст интервью — на сайте URA.RU.
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Руководитель российской делегации на проходивших в Стамбуле мирных переговорах с Украиной Владимир Мединский накануне сообщил о предстоящем крупном обмене пленными между Москвой и Киевом. По его словам, планируется обменять по одной тысяче человек с каждой стороны, что станет самым масштабным обменом с начала проведения СВО. Мединский также подчеркнул, что российская сторона в целом удовлетворена достигнутыми на встрече договоренностями.
О достижениях переговоров также рассказал URA.RU и директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин. По его словам, хорошим результатом является тот факт, что делегаты в принципе не разбежались во время переговоров в Турции.