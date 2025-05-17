Почему Россия не будет останавливать боевые действия во время переговоров: ответ политолога

Эксперт добавил, что Россия демонстрирует миру готовность к переговорам и открытость для диалога. Кремлев отметил, что обвинить российскую сторону в стремлении к затяжной войне невозможно. Если же дипломатические усилия не принесут результата, политолог считает, что Россия продолжит СВО до полного достижения своих целей. По его мнению, Украина не может существовать без русофобии, что недопустимо для Москвы, а любые компромиссы будут лишь временным решением без реального устранения проблемы.