В Красноярске девочки на самокате сбили женщину на пешеходном переходе

Подростки на электросамокате не спешились на переходе и устроили ДТП.
14 мая на перекрестке улиц Молокова и 78 Добровольческой Бригады две девочки на электросамокате сбили переходившую вместе с ними дорогу женщину. На пешеходном переходе подростки не спешились. В итоге юные наездницы не смогли удержать равновесие и наехали на пешехода который шел впереди.
Запись происшествия была опубликована в сообществе «ЧП Красноярск» в ВКонтакте. Судя по видеозаписи, после столкновения подростки остановились и поинтересовались состоянием пострадавшей, которая, к счастью, смогла подняться самостоятельно.
Между тем, в ГАИ сообщили, что официальных обращений по поводу данного ДТП не поступало. Тем не менее, стоит помнить, что подобные аварии могут иметь серьезные последствия.
В компании, которая сдавала самокат в аренду, сообщили, что установили, кто был за рулем в момент происшествия. Родителей одной из девочек оштрафовали на 35 тысяч — за передачу управления несовершеннолетней и езду вдвоем.
Напомним, ранее сообщалось, что двое подростков забрались на крышу электрики и получили удар током под Красноярском.