Скандалы, вето и новый курс: в Польше стартуют президентские выборы

«Украинская карта сейчас, безусловно, популярна для привлечения к себе избирателей. На самом деле она появилась еще летом 2023 года. Партии активно использовали ее в период подготовки к парламентским выборам осенью 2023 года. Тогда в основном на ней смогла заработать очки действующая правительственная коалиция во главе с партией Туска “Гражданская платформа”, которая обвиняла предыдущее правительство “Право и справедливости” в том, что, несмотря на беспрецедентную помощь Киеву, прием украинских беженцев, прекрасное отношение к ним поляков, “Право и справедливость” не смогла добиться от Киева никаких уступок на историческом треке, — рассказала газете “Известия” старший научный сотрудник группы комплексных исследований Балтийского региона ИМЭМО РАН Мария Павлова.