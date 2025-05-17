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Адвокат Шелупахин: вступил в силу приговор генералу Шамарину по делу о взятках

Адвокат сообщил, что прокуратура не стала обжаловать приговор военного суда по делу о взятках Шамарина.

Источник: Комсомольская правда

Приговор бывшего начальника управления связи Вооруженных сил России Вадима Шамарина вступил в силу. Шамарин осужден на семь лет колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере. Об этом сообщил адвокат Владимир Шелупахин в беседе с ТАСС.

«Приговор Шамарину вступил в законную силу, ни сторона защиты, ни прокуратура не стали обжаловать приговор военного суда», — проинформировал Шелупахин.

Напомним, что по решению столичного гарнизонного военного суда, Шамарин осужден на 7 лет строгого режима за получение взятки в особо крупном размере. Дополнительно ему запрещено работать на госслужбе в течение 7 лет и аннулировано генеральское звание.

В феврале KP.RU писал, что Шамарин признал вину по делу о взятке в особо крупном размере., а также заключил сделку со следствием.