В Омской области зафиксирован рост числа IT-мошенничеств с ущербом более 500 млн рублей

В Омске 71-летняя пенсионерка лишилась всех сбережений. Злоумышленник, представившийся сотрудником Федеральной службы безопасности, убедил перевести накопленные более миллиона рублей якобы для защиты от несанкционированного списания на «безопасный счет».
Следственные органы возбудили уголовное дело по данному факту. В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия и оперативные работы по установлению личности и задержанию злоумышленников.
Сотрудники полиции обращают внимание граждан на необходимость соблюдать осторожность при общении с неизвестными лицами, представляющимися официальными представителями различных организаций. Особое внимание следует уделять попыткам установить стороннее программное обеспечение или требованиям перевести деньги. При малейших подозрениях на мошенничество рекомендуется незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.
В текущем году в Омской области наблюдается тревожная тенденция роста числа киберпреступлений. Согласно данным регионального управления МВД, количество случаев мошенничества с использованием информационных технологий достигло 1878 эпизодов. Общий финансовый ущерб от противоправных действий составил более 507 миллионов рублей. Для сравнения: годом ранее было зафиксировано около 2440 подобных преступлений на сумму порядка 645 миллионов рублей.