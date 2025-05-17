В Омской области зафиксирован рост числа IT-мошенничеств с ущербом более 500 млн рублей

В текущем году в Омской области наблюдается тревожная тенденция роста числа киберпреступлений. Согласно данным регионального управления МВД, количество случаев мошенничества с использованием информационных технологий достигло 1878 эпизодов. Общий финансовый ущерб от противоправных действий составил более 507 миллионов рублей. Для сравнения: годом ранее было зафиксировано около 2440 подобных преступлений на сумму порядка 645 миллионов рублей.