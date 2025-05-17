Суд подтвердил пожизненный приговор российским военным за убийство в Волновахе

Суд оставил без изменений приговор в отношении двух военнослужащих, виновных в убийстве семьи в Волновахе (архивное фото).
Апелляционный военный суд подтвердил приговор о пожизненном лишении свободы двум российским военнослужащим, Антону Сопову и Станиславу Рау, осужденным за убийство нескольких человек, среди которых были и несовершеннолетние. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы суда.
«Судебный акт [о приговоре к пожизненному Сопову и Рау] оставлен без изменения», — отмечено в соответствующих документах. Они имеются в распоряжении журналистов.
В материалах дела указано, что Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону в ноябре 2024 года признал Сопова и Рау виновными по статье за убийство двух и более лиц. Причем осужденные изначально пытались обжаловать вынесенный приговор.
Сопов и Рау были признаны виновными в убийстве многодетной семьи Капканец в Волновахе (ДНР) в конце октября 2023 года. В результате погибли девять человек. Причиной трагедии прослужил бытовой конфликт. В это время исполнители преступления проходили военную службу по контракту.