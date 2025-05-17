Суд подтвердил пожизненный приговор российским военным за убийство в Волновахе

Сопов и Рау были признаны виновными в убийстве многодетной семьи Капканец в Волновахе (ДНР) в конце октября 2023 года. В результате погибли девять человек. Причиной трагедии прослужил бытовой конфликт. В это время исполнители преступления проходили военную службу по контракту.