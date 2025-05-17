Стали известны подробности ДТП с участием пяти машин в Челябинске

Ранее сообщалось, что около дома 15-Е по улице Молодогвардейцев столкнулись Vortex, Toyota Rav 4, Volkswagen Tiguan, Skoda Rapid и Kia Soul.
По уточненной информации городской Госавтоинспекции, у 62-летнего водителя Vortex во время движения резко ухудшилось самочувствие.
В итоге он совершил столкновение с остановившимися впереди на запрещающий сигнал светофора автомобилями.
В результате бригадой скорой медпомощи мужчина, в том числе и с телесными повреждениями, экстренно эвакуирован в больницу. Все транспортные средства получили механические повреждения.
«Никогда не садитесь за руль в состоянии усталости, при плохом самочувствии», — призывают госавтоинспекторы.