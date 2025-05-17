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Стали известны подробности ДТП с участием пяти машин в Челябинске

Стали известны подробности дорожно-транспортного происшествия с участием пяти машин в Челябинске, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Ранее сообщалось, что около дома 15-Е по улице Молодогвардейцев столкнулись Vortex, Toyota Rav 4, Volkswagen Tiguan, Skoda Rapid и Kia Soul.

По уточненной информации городской Госавтоинспекции, у 62-летнего водителя Vortex во время движения резко ухудшилось самочувствие.

В итоге он совершил столкновение с остановившимися впереди на запрещающий сигнал светофора автомобилями.

В результате бригадой скорой медпомощи мужчина, в том числе и с телесными повреждениями, экстренно эвакуирован в больницу. Все транспортные средства получили механические повреждения.

«Никогда не садитесь за руль в состоянии усталости, при плохом самочувствии», — призывают госавтоинспекторы.