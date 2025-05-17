Бойцы группировки «Днепр» уничтожили место запуска украинских дронов. Видео

Ранее российские военные сообщал, что подразделения группировки «Днепр» активно используют беспилотники для выявления и поражения позиций ВСУ на левом берегу Днепра, препятствуя закреплению украинских сил в этом районе. Минобороны РФ отмечает, что дроны и артиллерия позволяют оперативно уничтожать как самих украинских бойцов, так и технику противника.