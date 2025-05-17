Бойцы группировки «Днепр» уничтожили место запуска украинских дронов. Видео

Российские военные ударили по месту, откуда ВСУ запускали дроны против ВС РФ.
Российские операторы дронов из группировки «Днепр» на месте уничтожили украинских военных, которые запускали беспилотники. Удар по противнику был нанесен при поддержке артиллеристов. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Операторы подразделения воздушной разведки группировки войск “Днепр” выявили место дислокации личного состава ВСУ, откуда [ВСУ] запускали дроны. Цель была оперативно уничтожена», — уточнили в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.
Ранее российские военные сообщал, что подразделения группировки «Днепр» активно используют беспилотники для выявления и поражения позиций ВСУ на левом берегу Днепра, препятствуя закреплению украинских сил в этом районе. Минобороны РФ отмечает, что дроны и артиллерия позволяют оперативно уничтожать как самих украинских бойцов, так и технику противника.