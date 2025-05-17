Силы ПВО уничтожили 2 украинских БПЛА над российскими регионами

Силы противовоздушной обороны пресекли попытки атак двух беспилотников ВСУ на российской территории, сообщило в субботу Минобороны РФ.
«С 22.00 16 мая до 06.00 17 мая дежурными средствами ПВО уничтожено два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в публикации.
По данным оборонного ведомства, по одному дрону сбито над Белгородской и Курской областями.
Информации о пострадавших и разрушениях нет.
Ранее сообщалось, что в Горловке ДНР школьный автобус пострадал в результате атаки украинского БПЛА.