За ночь над территорией России сбили два БПЛА

Власти регионов не сообщали о пострадавших или разрушениях. В Курской области за ночь трижды объявляли ракетной опасности и один раз предупреждали об угрозе атаки БПЛА. В Белгородской области с 1:45 до 2:02 действовало предупреждение о ракетной опасности в Краснояружском и Ракитянском районах.