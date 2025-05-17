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За ночь над территорией России сбили два БПЛА

Минобороны России заявило, что в период с 22:00 16 мая до 6:00 17 мая силы ПВО уничтожили два беспилотника. Один сбит над территорией Курской области, второй — над Белгородской областью.

Источник: Александр Полегенько/ТАСС

Власти регионов не сообщали о пострадавших или разрушениях. В Курской области за ночь трижды объявляли ракетной опасности и один раз предупреждали об угрозе атаки БПЛА. В Белгородской области с 1:45 до 2:02 действовало предупреждение о ракетной опасности в Краснояружском и Ракитянском районах.