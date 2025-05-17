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Суд отказался менять пожизненный приговор военным за убийства в Волновахе

Двоим бойцам Вооруженных сил России (ВС РФ) оставили в силе пожизненный приговор, который они получили за расправу над многодетной семьей в Волновахе в Донецкой Народной Республике (ДНР). Соответствующая информация следует из постановления Апелляционного военного суда.

Двоим бойцам Вооруженных сил России (ВС РФ) оставили в силе пожизненный приговор, который они получили за расправу над многодетной семьей в Волновахе в Донецкой Народной Республике (ДНР). Соответствующая информация следует из постановления Апелляционного военного суда.

— Судебный акт оставлен без изменений, — приводит РИА Новости фрагмент одного из документов.

По версии следствия, в конце октября прошлого года мужчины расстреляли девять членов семьи Капканец, в том числе детей четырех и девяти лет. 8 ноября 2024 года при вынесении приговора осужденные вину не признали.

Недавно в Южно-Сахалинском гарнизонном военном суде завершилось слушание, организованное по делу солдата ВС РФ и бывшего шахтера из Сахалинска Романа Иванишина, который самостоятельно решил сдаться в плен ВСУ в зоне спецоперации.