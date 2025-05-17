В Перми молодой человек выпал из окна многоэтажного ЖК и разбился насмерть

Молодой человек выпал из окна многоэтажного жилого комплекса и разбился насмерть, сообщили очевидцы в телеграм-канале «ЧП Пермь».
Происшествие случилось поздно вечером 16 мая в ЖК «Паруса над Камой». По предварительным данным очевидцев, погибшему 19 лет, и он может быть студентом Пермского университета. Однако официальных данных о личности погибшего пока нет.
В СУ СКР по Пермскому краю подтвердили факт гибели, но не раскрыли подробностей трагедии.
«Следователями СК России устанавливаются обстоятельства произошедшего», — прокомментировали ситуацию в следственном управлении.
Подробности трагедии уточняются. Сайт perm.aif.ru продолжит следить за ситуацией.
Напомним, в конце апреля из окна многоэтажного дома выпала 11-летняя девочка. Врачам удалось спасти ребёнка. Однако девочка находилась в очень тяжёлом состоянии и несколько суток провела в реанимации.