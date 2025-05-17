Будет трясти: чего ждать от магнитной бури 18 мая 2025

В середине мая вновь ухудшилась геомагнитная обстановка.
В середине мая ученые зафиксировали новую, крупную корональную дыру. Еще пару дней назад поток солнечного ветра должен был пройти мимо Земли, но структура на Солнце быстро расширилась и сместилась вверх. Ждать ли магнитную бурю 18 мая 2025 — в материале URA.RU.
Солнечные вспышки в середине мая: что происходит.
На снимках Солнца, полученных с орбитальных телескопов, сейчас хорошо видна очередная корональная дыра — уже не первая с начала года. Это темная область, из которой с высокой скоростью вырывается солнечный ветер. Такие потоки могут достигать 600−700 км/с, в то время как обычные значения — около 400 км/с. Если скорость возрастет, как ожидается, магнитное поле Земли может не выдержать, и нас ждет геомагнитная буря.
Прогноз на 18 мая: шанс магнитной бури — 51?%
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН:
Вероятность магнитной бури (уровень G1-G2) — 51?%Вероятность геомагнитных возмущений (желтый уровень, нестабильная обстановка) — 30?%Вероятность спокойной магнитной обстановки — 19?%
Это значит, что шанс на легкую бурю выше среднего, а значит, метеозависимым людям стоит быть особенно внимательными к самочувствию. Возможны скачки давления, бессонница, тревожность, учащенное сердцебиение.
Давление и самочувствие: где будет сложнее 18 мая.
В дополнение к солнечной активности атмосферное давление 18 мая также окажется неустойчивым:
В Москве оно упадет до 742 мм рт. ст., что считается довольно низким и может вызывать головокружение, слабость и снижение концентрации. В Санкт-Петербурге давление составит 758 мм рт. ст. — не критично, но тоже ниже нормы.
Такие перепады, вкупе с геомагнитными возмущениями, особенно тяжело переносят люди с заболеваниями сосудов, нарушениями сна и вегетативными расстройствами.
Прогноз магнитных бурь до конца мая Фото: URA.RU.
Прогноз до конца мая: когда будет опасно.
По предварительным данным, вторая половина мая будет чередовать периоды относительного спокойствия и мощных бурь:
19 мая — геомагнитная обстановка снова нестабильна, уровень 4 балла (оранжевый)20 мая — относительное затишье, 3 балла (зеленый уровень)21 мая — возвращение оранжевого уровня, 4 балла22−27 мая — прогнозируется спокойная обстановка (зеленый уровень)28−29 мая — ожидаются мощные магнитные бури (5 баллов, красный уровень)30 мая — снова оранжевый уровень (4 балла)31 мая — спокойно (2 балла, зеленый).
Но долгосрочные прогнозы часто меняются, особенно при появлении новых корональных дыр или солнечных вспышек. Ученые дают точные данные лишь на 2−3 дня вперед, так что обновлять информацию нужно ежедневно.
Как влияют магнитные бури и что с этим делать.
Ученые до сих пор спорят о прямом вреде магнитных бурь, но медики подтверждают: в такие дни самочувствие у многих действительно ухудшается. Особенно тяжело приходится метеозависимым людям.
Что может происходить во время бури:
головная боль и тяжесть в головескачки артериального давленияраздражительность, тревожностьбессонница или поверхностный сонусталость, снижение концентрацииу людей с сердечно-сосудистыми болезнями — перебои в работе сердца, слабость, ощущение тяжести в груди.
В группе риска — пожилые, гипертоники, сердечники, а также те, кто остро реагирует на смену погоды или давление.
Как защититься от магнитных бурь.
Соблюдайте режим сна. Ложитесь и вставайте в одно и то же время, даже если плохо спите. Пейте больше воды. Обезвоживание усиливает головные боли. Откажитесь от алкоголя и крепкого кофе. Они могут провоцировать скачки давления и ухудшать сон. Старайтесь избегать стрессов. Не перегружайте себя важными делами. Питайтесь легко. Уменьшите количество соли и жирной пищи — это снизит нагрузку на сосуды. Чаще гуляйте. Даже короткая прогулка помогает снять напряжение и нормализовать дыхание. Держите под рукой лекарства. Если у вас гипертония или проблемы с сердцем — не забывайте принимать препараты по графику. Следите за самочувствием. Если почувствовали сильное недомогание, не тяните — вызывайте врача.