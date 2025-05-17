Будет трясти: чего ждать от магнитной бури 18 мая 2025

На снимках Солнца, полученных с орбитальных телескопов, сейчас хорошо видна очередная корональная дыра — уже не первая с начала года. Это темная область, из которой с высокой скоростью вырывается солнечный ветер. Такие потоки могут достигать 600−700 км/с, в то время как обычные значения — около 400 км/с. Если скорость возрастет, как ожидается, магнитное поле Земли может не выдержать, и нас ждет геомагнитная буря.