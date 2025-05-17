В деле о хищениях у бойцов СВО в Шереметьево могут появиться новые фигуранты

Ранее сообщалось об аресте 23 человек в аэропорту Шереметьево, среди которых есть сотрудники патрульно-постовой службы ЛУ МВД России В ходе расследования установлено, что полицейские помогали таксистам находить потенциальных жертв среди пассажиров, а один из оперуполномоченных впоследствии отказывал потерпевшим в возбуждении уголовных дел. Был арестован еще один организатор преступной группы — Алексей Кабочкин, которому также предъявлено обвинение по статье об участии в преступном сообществе. Согласно материалам дела, преступную схему выявили осенью 2024 года.