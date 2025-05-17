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Суд оставил в силе приговор военным за расстрел семьи из 9 человек в Волновахе

Апелляционный военный суд оставил в силе пожизненные приговоры российским военнослужащим Антону Сопову и Станиславу Рау, осуждённым за убийство многодетной семьи в Волновахе.

Источник: Life.ru

«Судебный акт оставлен без изменения», — сообщает РИА «Новости».

Несмотря на обжалование приговора, апелляционный суд подтвердил решение первой инстанции. Приговор обоим обвиняемым был вынесен Южным окружным военным судом в Ростове-на-Дону в ноябре 2024 года.

Сопова и Рау признали виновными в убийстве двух и более лиц, включая малолетних, а также в незаконном проникновении в жилище. Суд установил, что мотивом преступления стали конфликты на бытовой почве. В результате трагедии, произошедшей в Волновахе в ДНР в октябре 2023 года, погибли девять человек.