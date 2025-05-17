Суд оставил в силе приговор военным за расстрел семьи из 9 человек в Волновахе

Сопова и Рау признали виновными в убийстве двух и более лиц, включая малолетних, а также в незаконном проникновении в жилище. Суд установил, что мотивом преступления стали конфликты на бытовой почве. В результате трагедии, произошедшей в Волновахе в ДНР в октябре 2023 года, погибли девять человек.