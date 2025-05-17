Раскрыты подробности по делу о хищениях у бойцов СВО в Шереметьево

Позднее стали известны детали схемы обмана. Таксисты первоначально предлагали военнослужащим проезд по стандартному тарифу в одну-две тысячи рублей, однако после поездки оплата завышалась в несколько раз. Сумма доходила до 70 или 90 тысяч рублей, а порой и до 130 тысяч рублей.