На Украине толпа противников УПЦ прорвалась в храм, выломав двери. Видео

В последние месяцы на территории Украины продолжается масштабная волна давления на Украинскую православную церковь Московского патриархата. Власти страны, ссылаясь на предполагаемые связи УПЦ с Россией, приняли ряд решений о запрете деятельности церкви в различных регионах, а также инициировали уголовные дела против ее духовенства. С 23 сентября 2024 года вступил в силу закон, подписанный президентом Владимиром Зеленским, который позволяет полностью запретить деятельность УПЦ на территории страны. Сотни храмов уже были захвачены сторонниками ПЦУ при поддержке местных властей.