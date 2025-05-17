Атака на школьный автобус, два беспилотника ВСУ сбиты над Россией: карта ударов БПЛА 17 мая

В ночь на 17 мая российские силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщает Минобороны РФ. В Горловке, по словам мэра Ивана Приходько, в результате атаки БПЛА был поврежден школьный автобус. Тем временем, в Белгородской области отмечена гибель мирного жителя после нападения украинского дрона, подчеркнул глава региона Вячеслав Гладков. Подробнее об атаках за эту ночь — в материале URA.RU.