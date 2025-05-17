Необычное задержание четырех гаишников-взяточников: поймали независимо друг от друга

Как удалось выяснить «МК», первым в сети «оборотней в погонах» попался мотоциклист. Двое сотрудников 6-го отдельного спецбатальона дорожно-патрульной службы ГИБДД несли службу в районе станции метро «Сухаревская». Они остановили водителя мотоцикла, обнаружили, что у него отсутствуют права категории «А» и потребовали 600 тысяч рублей в качестве взятки. Мотоциклист сообщил об инциденте своему отцу. Тот привез на место инцидента деньги, но по дороге заехал в Управление собственной безопасности, где его снабдили муляжом. В итоге двоих инспекторов 37 и 40 лет задержали с поличным при передаче денег.