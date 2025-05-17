Суд оставил в силе пожизненные приговоры двум военным за убийства в Волновахе

Апелляционный военный суд подтвердил пожизненное заключение для двух российских военнослужащих, осужденных за жестокое убийство многодетной семьи в ДНР. Согласно документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, Антон Сопов и Станислав Рау признаны виновными в преступлении по статье 105 УК РФ (убийство двух и более лиц) и незаконном проникновении в жилище.