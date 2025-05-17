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Суд оставил в силе пожизненные приговоры двум военным за убийства в Волновахе

Апелляционный суд оставил без изменения пожизненный приговор для военных Сопова и Рау за убийство семьи в Волновахе.

Источник: Комсомольская правда

Апелляционный военный суд подтвердил пожизненное заключение для двух российских военнослужащих, осужденных за жестокое убийство многодетной семьи в ДНР. Согласно документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, Антон Сопов и Станислав Рау признаны виновными в преступлении по статье 105 УК РФ (убийство двух и более лиц) и незаконном проникновении в жилище.

В ноябре прошлого года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес вердикт, назначив обоим обвиняемым максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы. Приговор был обжалован.

Теперь Апелляционный суд оставил без изменения назначенное наказание.

«Судебный акт оставлен без изменения», — сказано в документе.

Напомним, 28 октября 2023 года осужденные расстреляли девять человек, в том числе двоих детей, в Волновахе. Задержать стрелков удалось 30 октября. Как сообщали правоохранители, мотивом преступления был конфликт, возникший на бытовой почве.