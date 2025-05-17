В Самарской области любительницу нетрезвой езды отправили на обязательные работы

27-летнюю девушку остановили в декабре прошлого года в Кошкинском районе губернии. Она была за рулем Peugeot. Подробностями поделились представители регионального главка.
Полицейские обратили внимание на нервную водительницу ночью во время патрулирования. Решили проверить документы. От нее исходил запах спиртного. Отстранили от управления. Медосвидетельствование проходить не стала.
Девушку повезли в отдел, а иномарку — на спецстоянку. Позже узнали: в том же году нарушительницу привлекали к административной ответственности за отказ от прохождения медпроцедуры. Но уже в этот раз завели уголовное дело.
Кошкинский районный суд отправил ее на 80 часов на обязательные работы, на полтора года лишил прав и конфисковал машину. До этого рассказывали, как мужчина выпил коктейль и в нетрезвом состоянии доехал до заправки.
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