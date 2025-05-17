Самолет из Горно-Алтайска в Москву экстренно сел в Новосибирске

Самолет Airbus A-320 авиакомпании S7 Airlines, выполнявший рейс из Горно-Алтайска в Москву, совершил экстренную посадку в Новосибирске по техническим причинам. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. По предварительным данным, инцидент произошел утром, около 10:00 по местному времени.