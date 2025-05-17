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Самолет из Горно-Алтайска в Москву экстренно сел в Новосибирске

Самолет Airbus A-320 авиакомпании S7 Airlines, выполнявший рейс из Горно-Алтайска в Москву, совершил экстренную посадку в Новосибирске по техническим причинам. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. По предварительным данным, инцидент произошел утром, около 10:00 по местному времени.

Самолет, вылетевший с Горно-Алтайска, экстренно сел в Новосибирске.

Самолет Airbus A-320 авиакомпании S7 Airlines, выполнявший рейс из Горно-Алтайска в Москву, совершил экстренную посадку в Новосибирске по техническим причинам. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. По предварительным данным, инцидент произошел утром, около 10:00 по местному времени.

«По предварительным данным в ходе выполнения рейса по маршруту Горно-Алтайск — Москва (Домодедово) воздушное судно Airbus A-320 по технической причине осуществило незапланированную посадку в аэропорту Толмачево в Новосибирске», — передает ведомство. Сам самолет принадлежит авиакомпании «Сибирь».

На борту на тот момент находились свыше 150 человек. Для дальнейшего перелета выделен резервный самолет. Транспортная прокуратура Новосибирска контролирует ситуацию.