Студентку заживо похоронил преследовавший её бывший парень

По словам близких, молодой человек был одержим ей и не желал отпускать. Они оба родились в Индии, но переехали в Австралию, где жили и учились. Молодой человек находился в стране по студенческой визе, изучая бизнес, а Жасмин — студентка-медсестра, работавшая в доме престарелых. Их отношения длились около девяти месяцев, но Жасмин поняла, что не может больше терпеть контроль и преследование со стороны молодого человека.