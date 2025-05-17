Новые фигуранты могут появиться в деле о хищениях у бойцов СВО в Шереметьево

В рамках уголовного дела о хищениях у участников специальной военной операции (СВО) в столичной авиагавани Шереметьево могут появиться новые фигуранты. Об этом в субботу, 17 мая, сообщили в правоохранительных органах.
— В настоящем уголовном деле, возбужденном по факту хищений денежных средств у граждан, могут появиться новые фигуранты. Органы предварительного расследования продолжают установку всех фигурантов дела, — цитирует слова представителя ТАСС.
16 мая Басманный районный суд столицы удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу Дмитрия Боглаева, обвиняемого в организации хищений денежных средств у участников спецоперации в аэропорту Шереметьево.
До этого стало известно, что водители в несколько раз завышали цены на услуги, спаивали, а затем обворовывали своих пассажиров. Подкупные правоохранители закрывали на это глаза. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этого дела.