Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новые фигуранты могут появиться в деле о хищениях у бойцов СВО в Шереметьево

В рамках уголовного дела о хищениях у участников специальной военной операции (СВО) в столичной авиагавани Шереметьево могут появиться новые фигуранты. Об этом в субботу, 17 мая, сообщили в правоохранительных органах.

В рамках уголовного дела о хищениях у участников специальной военной операции (СВО) в столичной авиагавани Шереметьево могут появиться новые фигуранты. Об этом в субботу, 17 мая, сообщили в правоохранительных органах.

— В настоящем уголовном деле, возбужденном по факту хищений денежных средств у граждан, могут появиться новые фигуранты. Органы предварительного расследования продолжают установку всех фигурантов дела, — цитирует слова представителя ТАСС.

16 мая Басманный районный суд столицы удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу Дмитрия Боглаева, обвиняемого в организации хищений денежных средств у участников спецоперации в аэропорту Шереметьево.

До этого стало известно, что водители в несколько раз завышали цены на услуги, спаивали, а затем обворовывали своих пассажиров. Подкупные правоохранители закрывали на это глаза. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этого дела.