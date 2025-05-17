ВС РФ ударили «Геранями» по стоянке техники ВСУ в Сумской области

По информации, целью атаки стала стоянка вооружения, военной и специальной техники украинской бригады, размещенная вблизи Великой Чернетчины. О результатах удара и возможных потерях украинской стороны Минобороны не сообщает. Операция стала частью продолжающихся действий российских войск по нанесению ударов по объектам военной инфраструктуры ВСУ на территории Украины.