«Фильм ужасов для рыб»: ядовитые водоросли вызвали массовую гибель морских обитателей

«Обычно условия улучшаются к концу апреля, но в этом году мы еще не видим облегчения. Нам нужны серьезные погодные изменения, чтобы остановить распространение водорослей», — заявила она. Власти призвали туристов и местных жителей избегать купания в воде, которая обесцвечена или пенится, поскольку контакт с такой водой может вызвать раздражение кожи и проблемы с дыханием.