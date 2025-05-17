Жительница Самарской области стащила и вернула телефон 21-летней девушке

Это случилось в июле 2024-го в Сызрани. 24-летняя злоумышленница причинила ущерб на 25 тыс. рублей. Проходит по уголовному делу по факту кражи, сообщили в региональном главке.
Полицейские уточнили: 21-летняя девушка потеряла гаджет во время прогулки с подругой. Самостоятельно найти и вернуть его не получилось. Позже правоохранители осмотрели потенциальное место происшествия и записи с камер.
На последних заметили подозрительную местную, которая взяла чужое устройство. Далее ее задержали. В отделе признала вину и объяснила: телефон нашла на лавочке на улице Советской. Вынула сим-карту и использовала в личных целях.
После отдала сотовый полиции. Затем его передали пострадавшей. Возбуждено уголовное дело по факту кражи со значительным ущербом. А в Тольятти поймали похитителя техники на 1,7 млн рублей.
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