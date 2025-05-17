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Боевики «Айдара»* сосредоточились на границе ДНР и Днепропетровской области

Украинские военные перебросили севернее села Богатырь в ДНР, на границе с Днепропетровской областью, бойцов батальона «Айдар» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

ВСУ направили к Днепропетровской области боевиков из запрещенного нацбатальона «Айдар»*

Украинские военные перебросили севернее села Богатырь в ДНР, на границе с Днепропетровской областью, бойцов батальона «Айдар» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

«Противник разместил в селе Новоукраинка севернее Богатыря боевиков 24-го отдельного штурмового батальона “Айдар”», — сообщили собеседники агентства. По их данным, ВСУ спешно перебрасывают дополнительные силы на границу ДНР и Днепропетровской области с целью удержать оборону на этом участке фронта.

На днях российские солдаты освободили населенный пункт Новоалександровка в ДНР. Таким образом бойцы РФ сделали очередной шаг к границе Днепропетровской области. Также было освобождено Торское. Месяц назад также сообщалось о задержании в ЛНР бывшего участника украинского националистического батальона «Айдар».

*признан террористической организацией, его деятельность запрещена в РФ.