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Суд оставил в силе решение самарского УФАС о штрафе газовой компании в 300 тысяч

Компания вовремя не передала документы. На нее завели административное дело.

Ранее на местную фирму завели административное дело, объяснили представители местного управления надзорного ведомства.

Они добавили: в июле прошлого года самарское УФАС попросило предприятие «Газпром Газораспределение Самара» предоставить бумаги, связанные с выполнением техобслуживания профильного оборудования в многоквартирных домах.

Организация не поделилась документами в обозначенное время. «Антимонопольщики» подчеркнули: так фирма нарушила закон. На нее завели административное дело. Обязали выплатить 300 тыс. рублей.

«Газпром Газораспределение Самара» с таким решением не согласился. Но позже Арбитражный апелляционный суд подтвердил законность действий УФАС. До этого оставили в силе штраф УФАС к ССК на 800 тыс. рублей.

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