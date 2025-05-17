В Перми рано утром вышел из дома и бесследно исчез 38-летний мужчина

Мужчина в возрасте 38 лет рано утром вышел из дома и бесследно исчез в Перми, сообщает поисковый отряд «Регион59-поиск пропавших людей».
Пропавший Александр Гаскин живёт в Кировском районе краевой столицы. 16 мая он вышел из дома по улице Светлогорской в 07:00. С тех пор мужчину никто не видел, о его местонахождении ничего неизвестно до сих пор.
Волонтёры распространили ориентировки с приметами пропавшего: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, карие глаза. На голове — лобно-теменная залысина, на лице — щетина. В день исчезновения на мужчине была коричневая куртка, чёрные спортивные штаны, чёрные кроссовки, серая кепка. С собой у Александра также был серый рюкзак.
Поисковый отряд просит всех, кто видел пропавшего или что-то знает о его местонахождении, срочно позвонить в полицию (02, 102), в ЕДДС (112) или волонтёрам (8−912−880−41−60).
Напомним, ранее в Перми пропал 10-летний мальчик. Его искали несколько дней. Ребёнка нашли живым. По словам мамы, его приютила на ночь жительница Перми.