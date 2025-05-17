В Нижегородской области машины полиции и скорой стали участниками смертельного ДТП

«Произошло столкновение полицейского автомобиля с автомобилем Lada Priora.. В результате ДТП погиб один человек, еще трое доставлены в больницу», — сообщили в управлении МВД по Нижегородской области журналистам РЕН ТВ. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту случившегося. Отмечается, что после удара полицейский автомобиль перевернулся и упал на велосипедиста.