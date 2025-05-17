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В Прикамье 18-летний водитель насмерть сбил пешехода

Еще одна женщина ранена.

Источник: ГУ МВД

16 мая два пешехода решили перейти дорогу Кунгур-Соликамск-Усолье на 8-м километре. В этом месте установлен светофор, но, как сообщили в ГИБДД, пешеходы не стали дожидаться зеленого света и начали переходить дорогу на красный.

В это время по дороге от Березников по направлению к Усолью ехал автомобиль ВАЗ-2114, за рулем которого сидел 18-летний водитель. Он не успел затормозить и наехал на пешеходов.

— В результате аварии один из пешеходов скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, вторая — госпитализирована в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести, — рассказал Александр Копытов, начальник отдела Госавтоинспекции ОМВД России «Березниковский».

По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка. Уточняются все обстоятельства произошедшего.