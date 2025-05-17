Летевший в Москву самолет экстренно сел в Новосибирске

Самолет, выполнявший рейс из Горно-Алтайска в Москву, совершил экстренную посадку в Новосибирске по технической причине. На борту находилось более 150 пассажиров, сообщает региональная транспортная прокуратура.
Аэробус А320 был отстранен от полетов. Пассажиры отправлены в Москву на резервном воздушном судне.
Новосибирская транспортная прокуратура начала проверку, чтобы установить, как авиакомпания соблюдает законодательство о безопасности полетов и защищает права пассажиров.
Ранее стал известно, что самолет с пассажирами на борту летел без пилотов за штурвалом 10 минут. Борт следовал из Франкфурта в испанскую Севилью.