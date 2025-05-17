Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Летевший в Москву самолет экстренно сел в Новосибирске

Самолет, выполнявший рейс из Горно-Алтайска в Москву, совершил экстренную посадку в Новосибирске по технической причине.

Самолет, выполнявший рейс из Горно-Алтайска в Москву, совершил экстренную посадку в Новосибирске по технической причине. На борту находилось более 150 пассажиров, сообщает региональная транспортная прокуратура.

Аэробус А320 был отстранен от полетов. Пассажиры отправлены в Москву на резервном воздушном судне.

Новосибирская транспортная прокуратура начала проверку, чтобы установить, как авиакомпания соблюдает законодательство о безопасности полетов и защищает права пассажиров.

Ранее стал известно, что самолет с пассажирами на борту летел без пилотов за штурвалом 10 минут. Борт следовал из Франкфурта в испанскую Севилью.