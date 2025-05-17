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В Свердловской области в крупном пожаре погиб человек

В крупном пожаре в Серовском районе погиб человек.

В Свердловской области произошел крупный пожар, унесший жизнь человека. В поселке Ключевой в Серовском районе на площади 200 квадратных метром загорелся частный двухквартирный дом.

— В ходе тушения пожарные обнаружили одного погибшего, — сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Пожарным потребовалось два часа, чтобы справиться с огнем. На мечте ЧП работали десять специалистов и три единицы техники.

Напомним, 15 мая в поселке Рефтинский 15 мая сгорело здание цеха. Предварительной причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования.