Столичный суд рассмотрит иск телеведущей Курбангалеевой* к Роскомнадзору

5 июня в Таганском суде столицы пройдет судебное заседание, на котором будут рассматривать иск экс-телеведущей Фариды Курбангалеевой* к Роскомнадзору. Об этом в субботу, 17 мая, сообщили в инстанции.
— Судебное заседание назначено на 5 июня 2025 года, — уточнили в суде.
Однако суть исковых требований там не раскрыли, передает РИА Новости.
Ранее российская Генпрокуратура потребовала Чехию экстрадироватьКурбангалееву*. Журналистка считает, что такие действия могут быть связаны с двумя ее уголовными делами, которые были заведены ранее.
Кроме того, недавно следователи пришли домой к родителям бывшей телеведущей. Сотрудники правоохранительных органов допрашивали ее отца и мать поодиночке в разных комнатах.
Курбангалеева* обвиняются в публичных призывах к терроризму, оправдании террористической деятельности, а также в публичном распространении фейковой информации об армии РФ. В октябре прошлого года ее объявили в международный розыск.
*Признана иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.