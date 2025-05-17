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Столичный суд рассмотрит иск телеведущей Курбангалеевой* к Роскомнадзору

5 июня в Таганском суде столицы пройдет судебное заседание, на котором будут рассматривать иск экс-телеведущей Фариды Курбангалеевой* к Роскомнадзору. Об этом в субботу, 17 мая, сообщили в инстанции.

5 июня в Таганском суде столицы пройдет судебное заседание, на котором будут рассматривать иск экс-телеведущей Фариды Курбангалеевой* к Роскомнадзору. Об этом в субботу, 17 мая, сообщили в инстанции.

— Судебное заседание назначено на 5 июня 2025 года, — уточнили в суде.

Однако суть исковых требований там не раскрыли, передает РИА Новости.

Ранее российская Генпрокуратура потребовала Чехию экстрадироватьКурбангалееву*. Журналистка считает, что такие действия могут быть связаны с двумя ее уголовными делами, которые были заведены ранее.

Кроме того, недавно следователи пришли домой к родителям бывшей телеведущей. Сотрудники правоохранительных органов допрашивали ее отца и мать поодиночке в разных комнатах.

Курбангалеева* обвиняются в публичных призывах к терроризму, оправдании террористической деятельности, а также в публичном распространении фейковой информации об армии РФ. В октябре прошлого года ее объявили в международный розыск.

*Признана иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.