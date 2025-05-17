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Человек погиб в ДТП с машинами полиции, скорой и Porsche в российском регионе

В городе Кстово Нижегородской области столкнулись служебный автомобиль полиции и легковая машина.

В городе Кстово Нижегородской области столкнулись служебный автомобиль полиции и легковая машина. Трагедия произошла на перекрестке улицы Магистральной и проспекта Победы в ночь на субботу, погиб один человек, сообщили в ГУ МВД РФ по региону.

Трое получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие были оперативно доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства ДТП и определить виновных.

РЕН ТВ пишет, что помимо полицейской машины, в ДТП также попали машина скорой, Porsche Cayenne и Газель, а также велосипедист.

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