Человек погиб в ДТП с машинами полиции, скорой и Porsche в российском регионе

В городе Кстово Нижегородской области столкнулись служебный автомобиль полиции и легковая машина. Трагедия произошла на перекрестке улицы Магистральной и проспекта Победы в ночь на субботу, погиб один человек, сообщили в ГУ МВД РФ по региону.
Трое получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие были оперативно доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства ДТП и определить виновных.
РЕН ТВ пишет, что помимо полицейской машины, в ДТП также попали машина скорой, Porsche Cayenne и Газель, а также велосипедист.
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