Человек погиб в ДТП с машинами полиции, скорой и Porsche в российском регионе

В городе Кстово Нижегородской области столкнулись служебный автомобиль полиции и легковая машина. Трагедия произошла на перекрестке улицы Магистральной и проспекта Победы в ночь на субботу, погиб один человек, сообщили в ГУ МВД РФ по региону.