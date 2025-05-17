Жительница Самарской области собрала и высушила в бане 34 грамма дикой конопли

Это случилось в Челно-Вершинском районе губернии. 45-летнюю женщину задержали и оштрафовали. Подробнее об инциденте рассказали представители регионального главка.
Правоохранители уточнили: злоумышленница собрала дикорастущую коноплю и высушила в бане для личного потребления. Всего — 34 грамма. На безработную местную жительницу завели уголовное дело.
Материалы передали в Исаклинский районный суд. Тот оштрафовал ее на 15 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу. Также писали, что в Отрадном задержали мужчину по подозрению в хранении наркотиков.
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