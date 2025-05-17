Мошенники атакуют россиян в мессенджерах под видом газовиков

Напоминаем, что представители официальных ведомств и коммунальных служб не используют в служебных целях мессенджеры. Звонок через Telegram или WhatsApp (принадлежащий компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ) якобы от имени должностного лица — это сам по себе признак мошеннической схемы, даже если на аватарке звонящего установлен официальный логотип учреждения, которое он якобы представляет.