Мошенники атакуют россиян в мессенджерах под видом газовиков

Мошенники информируют абонентов о якобы имеющейся незначительной задолженности по оплате услуги газоснабжения. Для оплаты отправляют жертве фишинговую ссылку, полученные таким образом банковские данные используют для хищения средств с банковского счёта.
Есть чуть более старая схема мошенничества от лица газовиков: звонок от представителя газовой компании с оповещением о плановой проверке оборудования. Жертве предлагают определиться со временем визита мастера, для подтверждения просили назвать код из SMS, который на самом деле являлся кодом доступа к аккаунту на портале «Госуслуги».
Сейчас согласование визита мастера используют как отвлекающий манёвр — в ходе беседы «сотрудник газовой службы» упоминает, что у абонента имеется небольшая (обычно в пределах 50 рублей) задолженность и предлагает погасить её прямо сейчас по ссылке, так как в случае дальнейшей просрочке якобы будет начислен штраф, многократно превышающий размер долга. Обычно мошенники оперируют суммами порядка 15 тысяч рублей, поясняют «Известия».
Даже если у абонента дома газового оборудования нет, его будут убеждать, что долг всё равно числится, и проще заплатить 15 рублей, чем потом оспаривать штраф в 15 тысяч. Подобная схема добралась и до новых регионов — Луганской и Донецкой народных республик.
Напоминаем, что представители официальных ведомств и коммунальных служб не используют в служебных целях мессенджеры. Звонок через Telegram или WhatsApp (принадлежащий компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ) якобы от имени должностного лица — это сам по себе признак мошеннической схемы, даже если на аватарке звонящего установлен официальный логотип учреждения, которое он якобы представляет.