Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске недовольный покупатель сообщил в полицию о вымышленном преступлении

Мужчина понял, что купил товар втридорога и реших хитрым способом вернуть деньги.

Мужчина понял, что купил товар втридорога и реших хитрым способом вернуть деньги.

Следственный отдел СУ МУ МВД России «Красноярское» завершил расследование уголовного дела против гражданина, который обвиняется в заведомо ложном доносе. В сентябре прошлого года 63-летний житель Красноярска сообщил в дежурную часть полиции, что хотел приобрести бензиновый генератор. По его словам, после передачи денег продавец исчез, не отдав ему приобретенный товар.

Однако в ходе проверки версия потерпевшего не подтвердилась. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю, полицейские установили, что мужчина действительно купил генератор за 70 тысяч рублей, но вскоре осознал, что цена была завышена и аналогичное устройство можно было приобрести гораздо дешевле. В надежде вернуть деньги он решил сообщить в полицию о якобы совершённом мошенничестве.

В результате потерпевший сам стал фигурантом уголовного дела. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье 306 УК РФ «Заведомо ложный донос о совершении преступления», которая предусматривает наказание вплоть до двух лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что красноярцы получили фейковые письма о кишечных инфекциях на таре с газировкой.