В Красноярске недовольный покупатель сообщил в полицию о вымышленном преступлении

Однако в ходе проверки версия потерпевшего не подтвердилась. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю, полицейские установили, что мужчина действительно купил генератор за 70 тысяч рублей, но вскоре осознал, что цена была завышена и аналогичное устройство можно было приобрести гораздо дешевле. В надежде вернуть деньги он решил сообщить в полицию о якобы совершённом мошенничестве.