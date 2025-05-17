В Красноярске недовольный покупатель сообщил в полицию о вымышленном преступлении

Мужчина понял, что купил товар втридорога и реших хитрым способом вернуть деньги.
Следственный отдел СУ МУ МВД России «Красноярское» завершил расследование уголовного дела против гражданина, который обвиняется в заведомо ложном доносе. В сентябре прошлого года 63-летний житель Красноярска сообщил в дежурную часть полиции, что хотел приобрести бензиновый генератор. По его словам, после передачи денег продавец исчез, не отдав ему приобретенный товар.
Однако в ходе проверки версия потерпевшего не подтвердилась. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю, полицейские установили, что мужчина действительно купил генератор за 70 тысяч рублей, но вскоре осознал, что цена была завышена и аналогичное устройство можно было приобрести гораздо дешевле. В надежде вернуть деньги он решил сообщить в полицию о якобы совершённом мошенничестве.
В результате потерпевший сам стал фигурантом уголовного дела. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье 306 УК РФ «Заведомо ложный донос о совершении преступления», которая предусматривает наказание вплоть до двух лет лишения свободы.
Напомним, ранее сообщалось, что красноярцы получили фейковые письма о кишечных инфекциях на таре с газировкой.