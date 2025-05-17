Под Брестом автомобиль за одно ДТП трижды столкнулся с разными машинами

63-летний житель одной из деревень района, управляя автомобилем Audi, выполняя обгон, столкнулся с грузовиком с прицепом SITRAK под управлением 48-летнего брестчанина, который двигался во встречном направлении. От удара Audi отбросило назад, где он столкнулся Nissan, двигавшемся в попутным направлении под управлением 55-летнего жителя Гродненской области. После этого второго столкновения Audi опять выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем Geely под управлением 41-летнего жителя Каменецкого района. В результате этого ДТП Audi и Geely съехали в кювет.