В Нижегородской области в массовое ДТП попали машины полиции и скорой

По предварительным данным, сначала столкнулись служебный автомобиль полиции и Lada Priora. От удара полицейская машина опрокинулась и упала на велосипедиста. В результате этого один человек погиб, ещё трое были госпитализированы. Состояние пострадавших и характер травм уточняются, ведётся проверка обстоятельств происшествия.