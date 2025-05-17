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В Нижегородской области в массовое ДТП попали машины полиции и скорой

Массовое ДТП с участием полицейского автомобиля, машины скорой помощи, легковушки Lada Priora, «ГАЗели», Porsche Cayenne и велосипедиста произошло в ночь на 17 мая в Нижегородской области. Авария случилась возле торгового центра «Атолл» в городе Кстово.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщило региональное управление МВД.

По предварительным данным, сначала столкнулись служебный автомобиль полиции и Lada Priora. От удара полицейская машина опрокинулась и упала на велосипедиста. В результате этого один человек погиб, ещё трое были госпитализированы. Состояние пострадавших и характер травм уточняются, ведётся проверка обстоятельств происшествия.

На место аварии прибыли бригады скорой помощи для оказания помощи пострадавшим. Однако во время работы медиков в машину скорой помощи врезалась «ГАЗель». По предварительным данным, всего в ДТП пострадали около девяти человек.

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают выяснять причины аварии и все детали случившегося.