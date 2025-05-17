Самарский Роспотребнадзор защитил права клиентки стоматологической клиники

Пострадавшая посетила «бесплатную консультацию», после которой ей навязали дорогие медуслуги и кредитное соглашение. Подробностями поделились представители областного управления ведомства.
Уточнили: после удаления нескольких зубов у женщины появились боли и проблемы с глотанием. Из-за этого разорвала соглашение с Crystalclinic (ООО «Олимп») и продолжила лечение в других учреждениях.
«Договор расторгли, но за некачественно оказанные услуги с потребителя взыскали фактически понесенные расходы. Также клиника отказывалась компенсировать убытки», — уточнили в Роспотребнадзоре.
Областное управление обратилось в Промышленный районный суд и передало доказательство вины компании. Та предложила мировое соглашение.
«Потребителю вернули стоимость услуг по договору, удержанную в качестве понесенных расходов, неустойку, убытки по стоимости удаленных коронок, компенсацию морального вреда. Всего — 195,28 тыс. рублей», — резюмировали в надзорном ведомстве.
Ранее Роспотребнадзор предупреждал самарцев об опасном сыре дагестанской фирмы-фантома.
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