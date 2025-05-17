Жительница Гродно продала взятый в рассрочку дорогой телефон ради свечи из Иерусалима

В этот момент на потерпевшую обратили внимание сотрудники милиции, которые разъяснили ей, что подобным образом мошенники пытаются завладеть ее деньгами. Женщина не поверила и на следующий день после общения с правоохранителями перевела на указанный мошенниками счет без малого 2800 рублей.