Жительница Гродно продала взятый в рассрочку дорогой телефон ради свечи из Иерусалима

Сотрудники Гродненского межрайонного отдела Следственного комитета устанавливают обстоятельства мошенничества, связанные «со свечой из Иерусалима».
В апреле 46-летняя жительница Гродно, желая наладить свою жизнь, решила приобрести свечу из Иерусалима. Продавец нашелся и запросил за свечу 800 евро. Женщина была готова заплатить.
Через несколько недель после переписки с продавцов в WhatsApp, ей сообщили, что товар из «Святой земли» доставлен и продавец ждет денег.
Денег у женщины не было, она попыталась оформить кредит, но в этом банк ей отказал. Тогда жительница Гродно в рассрочку приобрела дорогой телефон, который сразу продала, а деньги намеревалась перевести на счет, указанный злоумышленниками.
В этот момент на потерпевшую обратили внимание сотрудники милиции, которые разъяснили ей, что подобным образом мошенники пытаются завладеть ее деньгами. Женщина не поверила и на следующий день после общения с правоохранителями перевела на указанный мошенниками счет без малого 2800 рублей.
Итог — возбуждено уголовное дело и правоохранители устанавливают мошенников.
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