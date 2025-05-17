Лесной пожар произошел в Зиминском районе из-за сжигания сухой травы

Мужчина принял меры, чтобы огонь не пошел в сторону построек, однако остановить его распространение в сторону леса не мог. На следующие сутки сотрудники Зиминского лесничества ликвидировали лесной пожар на площади 5 гектаров. По факту случившегося проводится проверка. Виновный будет привлечен к ответственности.