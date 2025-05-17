Лесной пожар произошел в Зиминском районе из-за сжигания сухой травы. Об этом КП-Иркутск рассказали в региональном МЧС.
— Дознаватели МЧС России установили, что на территории бывшего крестьянского-фермерского хозяйства в 13 километрах от села Новолетники 48-летний мужчина решил сжечь сухую растительность. По его словам, вооружившись тремя ведрами воды и лейкой, он пустил пал. Сначала ему удавалось контролировать процесс горения, но внезапный порыв ветра разнес пламя, — говорится в сообщении.
Мужчина принял меры, чтобы огонь не пошел в сторону построек, однако остановить его распространение в сторону леса не мог. На следующие сутки сотрудники Зиминского лесничества ликвидировали лесной пожар на площади 5 гектаров. По факту случившегося проводится проверка. Виновный будет привлечен к ответственности.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что под Свирском 22-летний мужчина из-за конфликта со своим знакомым поджег загон с животными. Погибли три жеребца и тридцать баранов. Заведено уголовное дело.