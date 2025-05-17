Подросток на электросамокате влетел в столб в Советском районе Самары 16 мая

Это случилось в пятницу вечером. Парню потребовалась помощь медиков, рассказали в областном ГУ МВД.
16-летний подросток на электросамокате Kugoo Max Speed ехал по тротуару с улицы Карбышева в сторону Советской армии. Около кирпичной четырехэтажки на Антонова-Овсеенко, 53 потерял управление и врезался в световую опору.
Юному водителю двухколесного транспорта назначили стационарное лечение. Всего 16 мая в 63-м регионе выявили восемь аварий с восемью пострадавшими (трое — дети) и 461 нарушение ПДД. В тот же день в губернии перевернулась «пятнадцатая».
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