Подросток на электросамокате влетел в столб в Советском районе Самары 16 мая

Юному водителю двухколесного транспорта назначили стационарное лечение. Всего 16 мая в 63-м регионе выявили восемь аварий с восемью пострадавшими (трое — дети) и 461 нарушение ПДД. В тот же день в губернии перевернулась «пятнадцатая».