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Подросток на электросамокате влетел в столб в Советском районе Самары 16 мая

Это случилось в пятницу вечером. Парню потребовалась помощь медиков.

Это случилось в пятницу вечером. Парню потребовалась помощь медиков, рассказали в областном ГУ МВД.

16-летний подросток на электросамокате Kugoo Max Speed ехал по тротуару с улицы Карбышева в сторону Советской армии. Около кирпичной четырехэтажки на Антонова-Овсеенко, 53 потерял управление и врезался в световую опору.

Юному водителю двухколесного транспорта назначили стационарное лечение. Всего 16 мая в 63-м регионе выявили восемь аварий с восемью пострадавшими (трое — дети) и 461 нарушение ПДД. В тот же день в губернии перевернулась «пятнадцатая».

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