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В Омской области ищут женщину в голубой безрукавке

Для её поисков требуются добровольцы.

Источник: Соцсети

Волонтёры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» сообщили о поисках 62-летней Озеровой Ирины Анатольевны. Омичка проживает в СНТ «Ландыш» Омского района. С 15 мая её местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост составляет 157 сантиметров, нормального телосложения, светло-рыжие волосы и светло-карие глаза. Была одета в голубую безрукавку, бежевую кофту, чёрные штаны и бежевые носки.

Волонтёры отмечают, что для поисков женщины требуется помощь добровольцев. Тех, кто что-либо знает о местонахождении омички, просят сообщить об этом по телефонам: 8−800−700−54−52 или 112.