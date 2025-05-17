В Омской области ищут женщину в голубой безрукавке

Волонтёры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» сообщили о поисках 62-летней Озеровой Ирины Анатольевны. Омичка проживает в СНТ «Ландыш» Омского района. С 15 мая её местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшей: рост составляет 157 сантиметров, нормального телосложения, светло-рыжие волосы и светло-карие глаза. Была одета в голубую безрукавку, бежевую кофту, чёрные штаны и бежевые носки.
Волонтёры отмечают, что для поисков женщины требуется помощь добровольцев. Тех, кто что-либо знает о местонахождении омички, просят сообщить об этом по телефонам: 8−800−700−54−52 или 112.