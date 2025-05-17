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Пожар в многоэтажке Дурлешт потушили только в субботу: «И сейчас там много пожарных и полиции, а дорога до сих пор перекрыта» — местные жители

Причины возгорания на данный момент не известны.

Источник: Комсомольская правда

ГИЧС сообщает, что только в субботу, 17 мая, в 04:08 утра пожарные потушили пожар на улице Тудора Владимиреску в Дурлештах.

В результате пожара было уничтожено около 1500 квадратных метров кровли многоквартирного дома.

Напомним, что звонок о пожаре поступил в службу 112 16 мая в 15:57 — горела мансарда на 10 этаже. На месте работали 31 пожарная машина и 148 спасателей. В результате происшествия пострадали 16 человек, трое из них были госпитализированы. Пожар был полностью ликвидирован в 04:08 утра 17 мая.

Многоэтажный дом был сдан в эксплуатацию восемь лет назад.

— Сейчас у дома много пожарных машин и полиции. — говорят «КП» в Молдове жители Дурлешт. — Дорога в сторону Балканского шоссе до сих пор перекрыта.

Причины возгорания на данный момент не известны.