Пожар в многоэтажке Дурлешт потушили только в субботу: «И сейчас там много пожарных и полиции, а дорога до сих пор перекрыта» — местные жители

Напомним, что звонок о пожаре поступил в службу 112 16 мая в 15:57 — горела мансарда на 10 этаже. На месте работали 31 пожарная машина и 148 спасателей. В результате происшествия пострадали 16 человек, трое из них были госпитализированы. Пожар был полностью ликвидирован в 04:08 утра 17 мая.