В Воронеже самокатчик сбил 8-летнюю девочку

На Советской площади в Воронеже сегодня, 17 мая, самокатчик наехал над 8-летнюю девочку. Произошло это возле исчезающих фонтанов. Бедняжка упала и сильно ударилась головой. Родные девочки были рядом, они самостоятельно вызвали «скорую». Пострадавшей оказали необходимую медицинскую помощь.