В Воронеже самокатчик сбил 8-летнюю девочку

На Советской площади в Воронеже сегодня, 17 мая, самокатчик наехал над 8-летнюю девочку. Произошло это возле исчезающих фонтанов. Бедняжка упала и сильно ударилась головой. Родные девочки были рядом, они самостоятельно вызвали «скорую». Пострадавшей оказали необходимую медицинскую помощь.
— Некоторые горожане продолжают пренебрегать правилами поведения на территории, в частности, запретом использования средств индивидуальной мобильности, — отметили в пресс-службе администрации Воронежа.
По словам чиновников, накануне сразу нескольким людям на самокатах рекомендовали покинуть территорию на площади, где гуляют воронежцы. Они сразу же последовали совету охранников, которые следят за порядком.