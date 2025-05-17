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В Воронеже самокатчик сбил 8-летнюю девочку

Малышка сильно ударилась головой об асфальт.

Источник: Комсомольская правда

На Советской площади в Воронеже сегодня, 17 мая, самокатчик наехал над 8-летнюю девочку. Произошло это возле исчезающих фонтанов. Бедняжка упала и сильно ударилась головой. Родные девочки были рядом, они самостоятельно вызвали «скорую». Пострадавшей оказали необходимую медицинскую помощь.

— Некоторые горожане продолжают пренебрегать правилами поведения на территории, в частности, запретом использования средств индивидуальной мобильности, — отметили в пресс-службе администрации Воронежа.

По словам чиновников, накануне сразу нескольким людям на самокатах рекомендовали покинуть территорию на площади, где гуляют воронежцы. Они сразу же последовали совету охранников, которые следят за порядком.